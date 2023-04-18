قاديروف يوبّخ جنوده المفرج عنهم في أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- رفض رئيس الشيشان، رمضان قاديروف، لقاء جنوده الذين أطلقت القوات الأوكرانية سراحهم من الأسر، قائلاً إن "الجندي الشيشاني لا يوجد مبرر لأسره".

والتقى خمسة جنود شيشان في العاصمة غروزني، بمسؤولين حكوميين وأقارب لهم، بعد عملية تبادل مع أسرى حرب أوكرانيين.

لكن قاديروف الذي لم يكن ضمن من استقبلوا العائدين، كتب عبر تيليغرام أن المحارب الشيشاني "عليه أن يثبت أنه لم يكن لديه خيار آخر غير أسره".

وقال: "عليكم أن تثبتوا ذلك بالعودة إلى خط الجبهة"، معتبراً أنها "مسألة شرف" أن يؤكد الجندي أنه لا يتهرب من المعركة، وأنه "لم يكن خائفاً من مواجهة العدو ولم يجد فرصة لهزيمته".

وأضاف الرئيس الشيشاني: "الأسر ليس جريمة بطبيعة الحال ونحن سعداء بنجاة المقاتلين"، وفق مجلة نيوزويك الأميركية.

لكن الزعيم الشيشاني الموالي لفلاديمير بوتين قال إن جنوده قبل أسرهم أبلغوا عن نفاد ذخيرتهم، وقال: "كان عليهم الانتباه إلى كل خرطوشة".

ورغم اعترافه أن ما حدث كان خطأه أيضاً، أشار أن الجنود المفرج عنهم "لديهم الآن فرصة ليثبتوا لأنفسهم ولرفاقهم ولقائد البلاد وللدولة بأسرها" أنهم أُجبروا على الأسر.