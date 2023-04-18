السوداني وبلينكن يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين

أربيل (كوردستان24)- تلقى رئيس مجلس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن.

وشهد الاتصال الهاتفي التباحث في العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها على مختلف الصعد والمجالات.

كما جرى بحث جهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر التنمية، بالإضافة إلى أداء القوات الأمنية العراقية في ملاحقة فلول الإرهاب، ودور الجانب الأمريكي في تقديم المساعدة في مجال المشورة والتدريب العسكري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال، مواقف العراق الثابتة إزاء القضايا والتحديات الأمنية والاقتصادية، على المستوى الإقليمي والدولي، وتعضيد جهود التهدئة وتعزيز سياسة الحوار لحل الخلافات.