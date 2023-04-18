سیاسة

الاتحاد الوطني الكوردستاني يدعو بغداد للتوسط بينه وبين انقرة

"أنقرة تتهم قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني بأن له صلات وثيقة مع حزب العمال الكوردستاني "
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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - دعا الاتحاد الوطني الكوردستاني بغداد للتوسط بينه وبين تركيا، وقيادة التحقيق في معلومات أفادت بأن وكالة الاستخبارات التركية سمحت باستهداف مطار السليمانية مطلع الشهر الحالي.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفق موقع "إنتلجنس أونلاين"، لا تزال التوترات عالية بين الاتحاد الوطني الكوردستاني بقيادة عائلة الطالباني وأنقرة، التي اتهمت الاتحاد الذي يتخذ من السليمانية مقراً له بأن له صلات وثيقة للغاية مع حزب العمال الكوردستاني.

وبحسب الموقع، يأمل الاتحاد الوطني الكوردستاني تهدئة العلاقات المتوترة بشكل متزايد بين عائلة طالباني وأنقرة.

ونتيجةً لذلك، اجتمع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بغداد في 11 نيسان مع نائب مدير وكالة الاستخبارات التركية موتلو توكا، وكذلك مع نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان قباد طالباني.

وفي 7 نيسان، كانت إدارة مطار السليمانية قد ذكرت في بيانٍ أنّ انفجاراً وقعَ قرب السور الخارجيّ للمطار من دون وقوع إصابات.

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