سیاسة

الأسد يستقبل وزير الخارجية السعودي في أول زيارة من نوعها منذ 12 عاما

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سوریا

أربيل (كوردستان 24 ) - استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في أول زيارة لمسؤول سعودي منذ عام 2011.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، ووكالة الانباء السعودية اليوم الثلاثاء، إن " الرئيس بشار الأسد أستقبل  وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان".
ووصل وزير الخارجية السعودي، اليوم، إلى العاصمة السورية دمشق، وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن الزيارة تأتي "في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق"

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