أوكرانيا تدعو الكويت للمشاركة في إعادة الإعمار

أربيل (كوردستان 24 ) - دعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، الثلاثاء، الكويت للمشاركة في إعادة إعمار بلاده التي تضررت بنيتها التحتية جراء الحرب مع روسيا.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الأوكرانية، ونقلته وكالة "أوكرين فورم" المحلية، تعقيبا على زيارة كوليبا إلى الكويت.

والتقى كوليبا في الكويت رئيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد شملان البحر، ودعاه للمشاركة بإعادة إعمار البنية التحتية الأوكرانية، وفق البيان.

وقال كوليبا خلال الاجتماع إن "العدوان الروسي تسبب في الكثير من الدمار، ومع ذلك فإننا بالتأكيد سنعيد كل شيء"، وفق الوكالة.

وأضاف أنه "من المحتمل أن تصبح أوكرانيا أكبر موقع لإعادة الإعمار"، داعيا الصندوق الكويتي للمشاركة في ترميم البنية التحتية الأوكرانية.

من جانبه، قال البحر إن "الصندوق الكويتي مستعد للمشاركة في المؤتمر الدولي لإنعاش أوكرانيا والذي سيعقد في لندن أواخر يونيو/ حزيران المقبل".

وأكد أن "التفاعل مع أوكرانيا سيكون أولوية في أنشطة الصندوق"، وفق البيان.

وناقش الطرفان بشكل خاص تمويل مشاريع اجتماعية شملت مستشفيات ومدارس ورياض أطفال، فضلا عن تنفيذ برامج دعم نفسي وإعادة تأهيل متضرري الحرب.

ووصل كوليبا صباح اليوم الثلاثاء،إلى الكويت قادما من العراق التي التقى فيها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية فؤاد حسين، وعددا من المسؤولين.



ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية على موسكو.