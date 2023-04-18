سیاسة

المقاتلات العراقية تطيح ب 4 إرهابيين في كركوك

author_image سوار أحمد
العراق المقاتلات كركوك دا

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 إرهابيين بضربة لطائرات أف 16 العراقية في قاطع عمليات كركوك.

وقالت القيادة في بيان، إنه" استمرارا للنهج التعرضي وملاحقة مفارز داعش الإرهابية ووفق معلومات ومتابعة دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف بقيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو من الأبطال (F16) ضربة جوية ناجحة في قاطع عمليات كركوك- وادي الشاي".

وأضافت، أن" الضربة أدت إلى مقتل 4 إرهابيين وتدمير أوكار ومضافات تابعة لعصابات داعش".

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