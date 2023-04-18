المقاتلات العراقية تطيح ب 4 إرهابيين في كركوك

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 إرهابيين بضربة لطائرات أف 16 العراقية في قاطع عمليات كركوك.

وقالت القيادة في بيان، إنه" استمرارا للنهج التعرضي وملاحقة مفارز داعش الإرهابية ووفق معلومات ومتابعة دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف بقيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو من الأبطال (F16) ضربة جوية ناجحة في قاطع عمليات كركوك- وادي الشاي".

وأضافت، أن" الضربة أدت إلى مقتل 4 إرهابيين وتدمير أوكار ومضافات تابعة لعصابات داعش".