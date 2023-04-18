الهدنة الانسانية تدخل حيز التنفيذ في السودان

أربيل (كوردستان 24 ) - دخلت الهدنة الإنسانية بعد عصر اليوم ، حيز التنفيذ في السودان بعد قبول الجيش والدعم السريع العمل بها.

وبحسب قناة الجزيرة ،أن" السودان دخلت بعد عصر اليوم الثلاثاء الهدنة الانسانية بعد قبول الجيش والدعم السريع العمل بها ولمدة 24 ساعة.

وشهد السودان في الايام الاخيرة الماضية نزاعات عسكرية كبيرة بين الجيش والدعم السريع وراح ضحيتها مدنين وعسكريين .

وتخشى القوى السياسية والمدنية في السودان أن يؤدي الصراع الحامي بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى القضاء على فرص انتقال البلاد نحو حكم مدني طالما نادى به المحتجون في مظاهرات حاشدة بمختلف مناطق البلاد.

ومنذ سقوط نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، في 11 أبريل 2019، عقب احتجاجات شعبية، يعيش السودان حراكا مستمرا يطالب بـ"حكم مدني"، بينما تكابد البلاد واحدة من أسوأ وأشد الأزمات الاقتصادية.انتهى 46/ي