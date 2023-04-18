الهجرة تغلق مخيم "الجدعة 5" وتعلن خلو نينوى من مخيمات النازحين

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الثلاثاء، إغلاق مخيم (الجدعة 5) في محافظة نينوى بالكامل، بعد عودة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية بشكل طوعي، والذي يأتي ضمن البرنامج الحكومي لإنهاء ملف النزوح في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان تابعته كوردستان 24 ، ان "عملية إغلاق المخيم تمت بتنسيق عال مع الجهات الأمنية والحكومية، وبهذا الإغلاق أصبحت محافظة نينوى خالية من مخيمات النزوح، بإستثناء مركز (الجدعة 1) الذي يعد محطة للتأهيل النفسي للنازحين".