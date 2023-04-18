سیاسة

الرئيس بارزاني يهنئ بمناسبة رأس السنة الإيزيدية

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني التهنئة الإيزيديين الأربعاء الأحمر

أربيل (كوردستان24)- وجّه الرئيس مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء 18 نيسان 2023، التهاني بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية الجديدة (الأربعاء الأحمر).

وفيما يلي نص التهنئة: 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 بمناسبة رأس السنة الإيزيدية الجديدة (الأربعاء الأحمر)، أتقدم بأحر التهاني للأخوات والأخوة الأيزيديين متمنياً لهم السعادة والازدهار.

 آمل أن يقضوا عيدهم في أجواء آمنة، وأن تنتهي المعاناة التي كانت بسبب الإرهاب والنزوح والاغتراب.

كونوا بخير وسعادة 

مسعود بارزاني
18 نيسان 2023

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