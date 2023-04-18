سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية الجديدة

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني الأربعاء الأحمر الإيزيديين

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 18 نيسان (أبريل) 2023، الإيزيديين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية الجديدة.
وفيما يلي نص التهنئة:

مع حلول رأس السنة الإيزيدية الجديدة، أتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى جميع الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان والعراق والعالم، وأخص بالذكر السادة أمير الإيزيدية وبابا شيخ والمجلس الروحاني، متمنياً أن يحتفل الجميع في ظل أجواء مفعمة بالبهجة والسرور.
ونغتنم هذه المناسبة، لتجديد تأكيدنا على ضرورة تنفيذ اتفاق سنجار وتطبيع الوضع في المنطقة بما يضمن إخراج الميليشيات والمجاميع المسلحة غير القانونية، من أجل إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى ديارهم بعز وكرامة.

سنة جديدة سعيدة، مع دوام الأفراح والمسرّات والطمأنينة.

مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان

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