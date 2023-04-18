سیاسة

الهجرة النيابية: الحكومة غير جادة بحسم ملف النازحين

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - أكد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية شريف سليمان، الثلاثاء، ان الحكومة العراقية غير جادة في حسم ملف عودة جميع النازحين الى مناطق سكانهم الاصلية رغم مرور ثمان سنوات على تحريرها.
وقال سليمان في حديث لـ آن نيوز ، إن "الحكومة لم تبدأ بشكل جدي ببرنامجها الخاص بعودة النازحين الى مناطقهم رغم مرور ثمان سنوات على تحرير الأراضي من تنظيم داعش الإرهابي وبقاء النازحين من المكون الأيزيدي في المخيمات دون حسم ملفهم  بشكل نهائي".
وأضاف، أن "هناك المئات من النازحين الإيزيديين من سكنة قضائي سنجار وبعشيقة في مخيمات دهوك واربيل، لا زالوا ضحية الإجراءات الحكومية البطيئة التي تعيق عودتهم الى مناطقهم".
وأشار الى انه "رغم عودة 450 الف عائلة الى مناطقها الاصلية، هناك 14 مخيم في دهوك للإيزيديين ومخيمات اخرى في اربيل والكثير منهم خارج المخيمات ".
وطالب رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، الحكومة، بـ" الإيفاء بتعهداتها بشأن إعادة النازحين لمناطقهم بأسرع وقت ممكن".
و أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، محافظة نينوى خالية من مخيمات النازحين بعد إغلاق مخيم الجدعة

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