مسرور بارزاني بين أبناء مدينة أربيل : سأفعل ما بوسعي لضمان عيش الناس في سلام

أربيل (كوردستان 24 ) - زار رئيس حكومة إقليم كوردستان سوق أربيل وأكد في حديث مع كوردستان 24 على أنهم سيفعلون ما في وسعهم لضمان عيش الناس في سلام.

بهدف التقرب أكثر الى المواطنين والاستماع اليهم قام رئيسُ حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني مساء اليوم الثلاثاء بزيارة الى سوق اربيل وتحديدا سوق القلعة وجلس مع المواطنين في مقهى (مجكو الفلكلوري ) واستمع اليهم وقام جموع من الذين تجمهروا في المكان لاخذ الصور التذكارية مع سيادته وتحدث بكلمة مقتضبة لمراسل كوردستان 24 .

وتحدث مسرور بارزاني لمرسل كوردستان 24 قائلا : "سعيد جدا انني متواجد اليوم هنا واتمنى ان يكون الجميع دائما سعداء هكذا ونحن لن نكِل في تقديم كل ما باستطاعتنا لهذا البلد وابناء مدينة اربيل كي يكونوا سعداء وآمنين وسعيد جدا اني بينهم اليوم هنا كي اكون في خدمتهم ووفقكم الله ".