السوداني : إستئناف تصديرنفط إقليم كوردستان هذا الأسبوع

أربيل (كوردستان 24 ) - قال رئيس الوزراء العراقي إن إقليم كوردستان سيستأنف تصدير النفط هذا الأسبوع.

وتحدث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في لقاء مع مجموعة من الصحفيين "هناك بعض الاجراءات لاستئناف تصدير النفط من اقليم كوردستان بعد الاتفاق الاخير بين كوردستان وبغداد اكتمل معظمها".

وأضاف "هناك اتفاق على عودة اللاجئين وتلتزم به جميع الأطراف وهذه القضية تهم الحكومة".

وتابع السوداني : أنهم بدأوا في إعادة اللاجئين بمن فيهم من هم خارج العراق.

وعلى المستوى الاقتصادي أكد رئيس الوزراء العراقي : ان "الدينار العراقي قوي والبلد في افضل وضع مالي". مشيرا ان "التقلب الأخير للدولار كان بسبب فشل الحكومة السابقة في الامتثال لاتفاقياتها مع وزارة الخزانة الأمريكية".