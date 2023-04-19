الجبوري: سنلجأ للمجتمع الدولي اذا فشلت الحوارات بإستعادة الحقوق المائية من تركيا

أربيل (كوردستان 24 ) -اكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر الجبوري، ان العراق سيلجأ للمجتمع الدولي في حال فشل المفاوضات مع تركيا حول الحصة المائية للعراق، لافتا الى البلاد لم تعد تحتمل المزيد من الطعنات القادمة من دول الجوار.

وقال الجبوري في تصريحات صحفية ، ان "كل الخلافات التي تنشأ سواء مع تركيا او غيرها فأنها ستمر بمراحل مختلفة، تبدأ اولها بالحوار والتفاهمات من اجل حل القضايا المختلف عليها بين العراق والدول الاخرى".

واضاف ان "الحوارات حول المياه او الحدود والقضايا الاخرى تبدأ على مستوى وزارة الخارجية ومن ثم على مستوى الدولة والرئاسات وفي حال لم يتم التوصل الى حلول مع الطرف الاخر، فأن العراق سيلجأ للمجتمع الدولي للحصول على حقوقه وحصته من المياه".

وبين ان "تركيا استغلت تردي وضع العراق في الفترة الماضية من اجل اقامة السدود وحرمانه من حصته المائية، الا ان الوضع لم يعد كالسابق والعراق اليوم ليس كالسابق خصوصا انه لم يعد يحتمل العديد من الطعنات القادمة من جواره".