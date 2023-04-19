نيجيرفان بارزاني يجدد تعهده بمواصلة العمل على إنقاذ المختطفين الإيزيديين

‌أربيل (كوردستان 24 ) - هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الإيزيديين بمناسبة عيد الأربعاء الاحمر ،و حلول رأس السنة الإيزيدية، مجدداً تعهده في إنقاذ من تبقى من مختطفيهم على يد تنظيم داعش.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية، "أبارك بحرارة للأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان والعراق وكل مكان من العالم بعيد رأس السنة الإيزيدية، راجياً لهم عيداً وعطلة سعيدين آمنين".

وأضاف "تحياتي وتقديري لعوائل وضحايا الإرهاب من الإيزديين، قلوبنا معهم دائماً، ونؤكد لهم أننا سنستمر في العمل على إنقاذهم والكشف عن مصائرهم طالما كان هناك إيزيدي مجهول المصير ومختطف".