الإيزيديون في إقليم كوردستان يحتفلون بعيد رأس السنة الإيزيدية

أربيل (كوردستان 24 ) - يحتفل الإيزيديون في إقليم كوردستان والعراق اليوم بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية والاربعاء الاحمر (جارشمبا سور ) والذي يوافق أول يوم أربعاء من السنة الشرقية.

وتجمع عدد كبير من الكورد الإيزيديين في معبد "لالش" بقضاء شيخان ، وهو مقرّ المجلس الروحاني للإيزيديين في العالم، للاحتفال بعيد رأس السنة وممارسة طقوسهم الدينية.

ويسمى هذا العيد ( جارشمبا سور ) اي الاربعاء الاحمر،وهو أحد الأعياد المباركة لدى الشعب الكوردي من الديانة الإيزيدية في كوردستان ،ويصادف العيد الأربعاء الأول من شهر نيسان بحسب التقويم الشرقي والأربعاء الثاني من الشهر الميلادي.

ومن طقوس هذا العيد تلوين البيض بعد سلقه ،حيث يلون البيض بثلاثة ألوان موجودة في الطبيعة الأخضر والأصفر والأحمر ويختارون البيضة لانها رمز وتشبيه للكرة الأرضية ،إلى جانب سلق وتلوين البيض تصنع الكليجه وأنواع أخرى من الحلويات.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد وجه رسالة تهنئة للإيزيديين وقال فيها :" مع حلول رأس السنة الإيزيدية الجديدة، أتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى جميع الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان والعراق والعالم، وأخص بالذكر السادة أمير الإيزيدية وبابا شيخ والمجلس الروحاني، متمنياً أن يحتفل الجميع في ظل أجواء مفعمة بالبهجة والسرور.

ونغتنم هذه المناسبة، لتجديد تأكيدنا على ضرورة تنفيذ اتفاق سنجار وتطبيع الوضع في المنطقة بما يضمن إخراج الميليشيات والمجاميع المسلحة غير القانونية، من أجل إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى ديارهم بعز وكرامة.

سنة جديدة سعيدة، مع دوام الأفراح والمسرّات والطمأنينة