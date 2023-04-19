تجدد المعارك في السودان رغم الهدنة ووزارة الصحة تحذر من "انهيار كامل" للمرافق الصحية

أربيل (كوردستان 24 ) - تجددت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالأسلحة الثقيلة في الجانب الشمالي لمطار الخرطوم الدولي وفي محيط القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي اليوم الاربعاء ، فيما تواجه المرافق الصحية في العاصمة "انهيارا كاملا" حسب وزارة الصحة.

ودوت انفجارات قوية في مركز العاصمة الخرطوم، وحلقت طائرات حربية في أجواء العاصمة وجنوب مدينة أم درمان. وتصاعدت أعمدة دخان كثيف من مواقع الاشتباكات في مركز الخرطوم، وأجزاء من حي حلة حمد بمدينة الخرطوم بحري، قبالة القصر الجمهري على الضفة الشمالية لنهر النيل الأزرق.

واندلعت الاشتباكات الجديدة رغم الهدنة التي أعلنها أمس طرفا القتال لمدة 24 ساعة، استجابة لدعوات دولية وإقليمية.

واتهم المتحدث باسم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بعدم إتاحة الفرصة لتنفيد الهدنة وخرقها في الخرطوم ومروي، قائلا إن الجيش يتصدى لهجوم جديد على محيط القيادة العامة حيث كبد من وصفه بالعدو خسائر كبيرة في الأرواح وتم تدمير عدد من العربات القتالية، وطالب المتحدث أفراد الدعم السريع لتسليم أنفسهم.

وكانت قوات الدعم السريع قالت إنها رصدت هجوما على قواتها في القيادة العامة الجريف-شرق مع بدء الهدنة، كما قالت إن قوات الجيش تواصل الهجوم بالأسلحة الثقيلة على مواقع تمركز قواتها وتطلق القنابل عشوائيا.

انهيار المرافق الصحية

وفي حصيلة الاشتباكات، قالت نقابة أطباء السودان إن عدد الضحايا المدنيين بلغ 174، وتم أيضا تسجيل 1041 إصابة بين المدنيين.

وذكرت نقابة الأطباء أن 44 مدنيا قتلوا وأصيب 245 في اشتباكات أمس الثلاثاء رغم الإعلان عن هدنة.

من جهتها، قالت وزارة الصحة السودانية إن المرافق الصحية في الخرطوم تواجه انهيارا كاملا.

ودعت الوزارة في بيان إلى "ضرورة إيقاف العمليات المسلحة وإشعال النيران التي طالت المرافق الصحية في ولاية الخرطوم التي تواجه انهيارا كاملا في القطاع الصحي العام والخاص".

وأضافت أنه بسبب الاشتباكات "خرج 16 مستشفى من الخدمة، وقد يزيد العدد إذا استمرت الحرب".

وأوضحت الوزارة أن انهيار القطاع الصحي يتمثل في "الدمار المباشر للمستشفيات، وصعوبة وصول الكوادر الصحية والأطباء، وعدم تمكن سيارات الإسعاف من أداء مهامها، وقصور أساسيات التشغيل، وعلى رأسها التيار الكهربائي".