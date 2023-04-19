رسول يكشف تفاصيل هروب "كمبش" والمتورطين بالقضية

أربيل (كوردستان 24 ) - اصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن هروب المتهم سعد كمبش.

وقال اللواء رسول في بيان تابعته كوردستان 24 انه، "بتاريخ الـ21 من آذار الماضي تم القاء القبض على المتهم سعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السني السابق من قبل الفريق الساند على ذمة الهيئة العليا للنزاهة، وبتاريخ الـ11 من نيسان الحالي، اصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمها بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات على هذا المجرم وفق المادة 331 ق ع والموقوف في مركز شرطة كرادة مريم".

واضاف "بتاريخ الـ18 من نيسان الحالي، وبعد زيارة النائب اسماء حميد كمبش الى مركز الشرطة وقت الافطار ومغادرتها له وعند الساعة 2230 هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة اشخاص من خلف المركز والوصول الى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه الى جهة مجهولة".

وأكد ان " الاجهزة المختصة باشرت بالتحقيق ووضعت يدها على الوثائق والأدلة وباشرت بكشفها والقاء القبض على كل من له علاقة بالهروب والاطراف التي سهلت ذلك"، مشيرا الى ان "قاضي التحقيق اصدر امراً بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقف