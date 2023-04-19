المالية النيابية : تريليونات في الموازنة لا نعرف تفاصيلها و سنسأل عنها

أربيل (كوردستان 24 ) - قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ،اليوم الأربعاء، أن هنالك تخصيصات في الموازنة تقدر بالتريليونات من الدنانير، لا تعلم اللجنة المالية النيابية تفاصيلها.

و قال النائب جمال كوجر في تصريحات صحفية إنه: "لا توجد تفاصيل لتخصيص تريليون ونصف التريليون للبرنامج الحكومي"، مبيناً ان "اللجنة المالية النيابية مستغربة"، من ذلك. و أشار كوجر الى ان هذه الفقرة في الموازنة هي: "من الارقام التي سيتم الحديث عنها مع الحكومة"، مبيناً أن "هنالك ارقام كثيرة وارقام جديدة مبالغ بها، لا نملك التفاصيل عنها، ولم تذكر في الموازنات السابقة، وتوقفنا عندها، لذلك ننتظر الحكومة للاستعلام عنها".

عضو اللجنة المالية النيابية، ذكر أن "ما تم لحد الان بخصوص الموازنة هو القراءتين الاولى والثانية، ولم تكتمل القراءة الثانية أصلاً، لذلك كانت جلستها مجرد فتح باب المناقشات بشأنها، لا أقل ولا أكثر".

وأوضح النائب جمال كوجر، : "أبدينا ملاحظاتنا على الموازنة، اما كيفية صياغة هذه الملاحظات وترجمتها في الموازنة فهو باق لحد الآن". من المقرر ان يجتمع البرلمان العراقي بعد عطلة عيد الفطر، من أجل مناقشة تعديلات قانون الموازنة الاتحادية، حيث أنهى مجلس النواب، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الإتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) ، مساء الإثنين (17 نيسان 2023)، ورفع الجلسة إلى إشعار آخر.