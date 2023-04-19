في يوم الموز العالمي.. تعرّف على تأريخه وأنواعه

أربيل (كوردستان24)- لا يمكن تتبع التاريخ الدقيق لليوم الذي عرف فيه العالم الموز، ولكن تم إحضار الموز أولاً غربًا من الهند ودول آسيوية أخرى بواسطة التجار العرب منذ حوالي عام 327 قبل الميلاد، انتشرت الفاكهة عبر إفريقيا وحملها المستكشفون والمبشرون في النهاية إلى العالم الجديد. بدأ الموز على نطاق واسع في عام 1834 عندما اكتسب شعبية وطلب. ومع ذلك ، من الملاحظ أن عام 1865 هو العام الذي اكتسب فيه الموز شعبية على الشواطئ الأمريكية. وأول شركة تعاملت في استيراد الموز إلى أمريكا كانت شركة Boston Fruit التي أسسها Lorenzo Dow Baker.

في مدينة حيدر آباد، عاصمة ولاية تيلانغانا الهندية ستندهش من أصناف الموز المختلفة والأشكال والألوان فهناك ما يقرب من 12 و15 صنفا من الموز في ناغركويل، ولكل منها اسم وغرض خاص، ويحظى الموز في الهند بمكانة لا تضاهى، ويعد من أكثر الفاكهة استخداما في مختلف الأغراض منذ قديم الأزل.

ويقبل الناس في الهند على شراء الموز في جميع المناسبات تقريبا، نظرا لوفرته طوال العام وتنوعه وانخفاض سعره نسبيا، وأصبحت شجرة الموز جزءا أصيلا من النسيج الثقافي للهند، وتُزرع أنواع الموز المحلية في الحدائق الخلفية للمنازل في جميع أنحاء الهند، لكن في ناجركويل، التي تتميز بطقسها الدافئ والمداري الرطب وتربتها الطفلية الخصبة، كما هو الحال في المناطق المتاخمة لسلسلة جبال غاتس الغربية جنوب الهند، تنمو أشجار الموز بكثرة في الحدائق والمزارع وفي الغابات.

ويقال إن الموز واحدا من أقدم الفواكه وأكثرها انتشارا على وجه الأرض، وانتقل الموز من أصوله في الهند وجنوب شرق آسيا إلى جميع أنحاء العالم، واليوم أصبح الموز واحدا من أكثر الفاكهة استهلاكا في العالم، وحتى في أثناء وباء كورونا، كانت وصفة خبز الموز من أكثر الوصفات التي بحث عنها الناس على محرك البحث جوجل.