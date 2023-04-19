كييف تعلن استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر بولندا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الزراعة الأوكراني، ميكولا سولسكي، البدء باستئناف تصدير الحبوب والمواد الغذائية الأوكرانية عبر بولندا، في أعقاب التوصل لاتفاقية خلال محادثات مع وارسو.

وكان وزير الزراعة البولندي، روبرت تيلوس، أكّد في وقتٍ سابق أن بولندا وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاقٍ بشأن استئناف عملية نقل الحبوب الأوكرانية بعد أن علّقتها السبت.

وعبّر سولسكي، عن مخاوف بلاده بشأن وضع اتفاقية مع موسكو حول المرور الآمن للسفن التي تنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

وقال: "من المستحيل التنبؤ بعدد السفن التي ستمسح موسكو لها بالعبور".

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، إن عمليات تفتيش السفن تُستأنف بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة بشأن التصدير الآمن للحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وكتب على "فيسبوك" "يجري استئناف عمليات تفتيش السفن، على الرغم من محاولات روسيا الاتحادية عرقلة الاتفاق"، بحسب رويترز.

وكانت الحكومة المجرية فرضت الاثنين، حظراً على استيراد الحبوب من أوكرانيا، وربطته بقرارات مماثلة سابقة اتخذتها بولندا وسلوفاكيا، في وقتٍ سابق.

وقالت الحكومة المجرية في بيانٍ على فيسبوك: "مثل سلوفاكيا وبولندا، تحظر المجر أيضاً استيراد الحبوب الأوكرانية، لا يمكننا تعريض الزراعة المجرية وسبل عيش المزارعين المجريين للخطر".