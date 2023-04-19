مسرور بارزاني يوجّه المستشفيات العامة بتقديم العلاج لمرضى الثلاسيميا مجاناً

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، جميع المستشفيات الحكومية بتقديم الخدمات الطبية لمرضى الثلاسيميا بشكلٍ مجاني.

وقالت دائرة الإعلام بحكومة كوردستان، عبر بيانٍ لها: "بناءً على توصيةٍ من رئيس وزراء إقليم كوردستان، سيتم إجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج بالمجان لمرضى الثلاسيميا".

وأضاف البيان: "انطلاقاً من مسؤولية حكومة إقليم كوردستان تجاه مرضى الثلاسيميا وأوضاعهم الصحية ومراعاةً للوضع المالي لعوائلهم، أوصى رئيس الحكومة جميع المستشفيات العامة إضافةً لمركز القلب والأشعة بتقديم الفحوصات والعلاج مجاناً لمرضى الثلاسيميا".

وأكّد بيان دائرة الإعلام والذي تابعته كوردستان 24، أن حكومة الإقليم أكّدت على "ضرورة أن يستفيد جميع مرضى الثلاسيميا من الخدمات الصحية الحكومية مجاناً".