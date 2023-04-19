رئيس مجلس المفوضين العراقي يقدم استقالته من منصبه

أربيل (كوردستان 24)- قدم رئيس مجلس المفوضين العراقي جليل عدنان خلف، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه.

وقال الأمين العام لمجلس المفوضين علي فيصل دحام في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، "قد تعجز الكلمات وتخجل الحروف في وصف بعض المواقف التي تضطرنا الأيام أن نعيشها مرغمين رغم مر لحظاتها وساعاتها مما يعتصر القلب من ألم لها، ولكن نحن نؤمن بأن كل شيء وضعه الباري عز وجل بأجل ومقدار إلى ميقات معلوم وكلنا أسف إننا كنا دائما نزف البشائر واليوم اضطرنا الواقع أن نتكلم بخبر محزن على قلوبنا جميعاً وهو تقديم رئيس مجلس المفوضين القاضي (جليل عدنان خلف) استقالته من رئاسة المجلس وإنهاء عمله في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لما ارتأته من ظروف حالت بينه وبين إتمام عمله في المفوضية، كما عهدناه أنه رجل شجاع مهني نزيه حيادي مستقل، وقبلها فارس بفروسية ملفتة للنظر لرجل قل نظيره في زماننا هذا ولما تكونت لديه من رؤية، كلنا ثقة أنه وضع مصلحة العراق أولاً والشعب ثانياً والمؤسسة ثالثاً".

وأضاف "ليس أمامنا إلّا أن نتمنى له أن يوفقه الله في عمله في مجلس القضاء الأعلى فارساً للحق في سوح العدالة والقضاء وكل الأسف إننا خسرناه كمؤسسة ولكن كسبه العراق كقاضٍ شريفٍ ونزيهٍ ومتمكنٍ وذي علمية عالية.. ونقف له ولما قدمه إجلالاً واكباراً واحتراماً"، متعهداً بـ "المسير على نهجه".