السوداني يوجه بمنح عمال النظافة مكافأة 100 ألف دينار عراقي

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، شكره وتقديره للموظفين العاملين في مجال الخدمة والنظافة على أن يتم منحهم مكافأة مالية بمبلغ مئة ألف دينار عراقي.

وذكر مكتب السوداني في كتاب شكر وتقدير عاجل صدر بتاريخ اليوم، بتوقيع مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وكالة إحسان ياسين العوادي، واطلعت عليه مؤسسة كوردستان 24، أنه "تثميناً للجهود المبذولة في أداء الواجبات المناطة بالموظفين العاملين في مجال الخدمة والنظافة (حصراً) وإخلاصهم في العمل وحرصهم في أداء واجباتهم بالمهام المكلفين بها، وجه رئيس مجلس الوزراء شكره وتقديره لهم متمنياً الاستمرار بذات النهج وتقديم المزيد من العطاء خدمة لبلدنا وشعبنا على أن يتم منحهم مكافأة مالية بمبلغ مئة ألف دينار للفئات أعلاه تقدم من التخصيصات المالية لجهات ارتباطهم".

وخاطب الكتاب كلا من: رئاسة الجمهورية - مكتب رئيس الديوان، ومجلس القضاء الأعلى - مكتب رئيس المجلس، والأمانة العامة لمجلس النواب- مكتب الأمين العام، والأمانة العامة لمجلس الوزراء - مكتب الأمين العام، والوزارات كافة- مكتب الوزير.