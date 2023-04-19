سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يشكل لجنةً للتحقيق في حادثة استهداف مطار السليمانية الدولي

author_image أحمد حاجي
کوردستان رئيس وزراء كوردستان تشكيل لجنة استهداف مطار السليمانية الدولي

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الذي عُقد في الـ 12 من نيسان أبريل الجاري، بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة استهداف مطار السليمانية الدولي.

وبحسب قرار صادر عن وزارة الداخلية، والذي حمل توقيع الوزير ريبر أحمد، جاء فيه: "استناداً إلى اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد في الـ 12 من نيسان أبريل الجاري، والتي وجه فيه رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة استهداف مطار السليمانية الدولي، قامت اللجنة المشكلة، اليوم الأربعاء، بإجراء زيارة إلى مكان الحادثة".

وبحسب الكتاب الصادر، فإن اللجنة تتألف من "المستشار القانوني في وزارة الداخلية ورئيس اللجنة الدكتور سامي جلال، وعضوية المستشار في وزارة الداخلية بَمو عمر عارف، والمستشار في وزارة النقل والمواصلات هستيار أسعد بابير، والعقيد آسو علي رحيم من جهاز أسايش إقليم كوردستان".

وفي السابع من أبريل نيسان الجاري، استُهدِف موكب قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بمحيط مطار السليمانية، خلال لقائه بعسكريين أمريكيين، قالت وسائل إعلام محلية إنه هجومٌ تركي.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان لها عقب الحادثة، إن عبدي كان متواجداً في المطار لحظة الهجوم.

في وقت قالت مديرية مطار السليمانية، إن انفجاراً وقع قرب سياج المطار تسبب باندلاع حريق، دون وقوع خسائر مادية وبشرية.

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