سیاسة

الصحة العالمية: 300 قتيل وأكثر من 2600 مصاب في السودان

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط السودان المعارك 300 قتيل الصحة العالمية

أربيل (كوردستان24)- أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، اليوم الأربعاء 19 نيسان ابريل 2023، عن مقتل 300 شخص وإصابة أكثر من 2600 آخرين منذ بداية الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال غيبريسوس: "300 قتيل وأكثر من 2600 جريح منذ اندلاع الاشتباكات في السودان".

وأبلغت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من اليوم، عن مقتل 270 شخصاً.

فيما أحصت الأمم المتحدة مساء الإثنين ما يقرب من 200 قتيل وأكثر من 1800 جريح في حين يؤكد كل الأطباء أنها مجرد حصيلة مؤقتة لأن ساحة المعركة خطيرة ولم يتم بعد جمع العديد من الجثث ولم يصل كثير من الجرحى لتلقي العلاج.

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