القضاء التونسي يصدر أمرا بسجن زعيم حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي

أربيل (كوردستان24)- أمر قاضي تحقيق تونسي الخميس بسجن زعيم حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي، أحد أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيّد، بشبهة "تآمره على أمن الدولة الداخلي"، وذلك بعد ساعات من بدء التحقيق معه، حسبما أفادت المحامية منية بوعلي.

وكانت الشرطة ألقت القبض الإثنين على الغنوشي أكبر مسؤول سياسي معارض يتم توقيفه بعد حملة شملت العديد من معارضين وقوبلت بانتقادات من الولايات المتحدة ومن جماعات حقوقية.

من جانبه، أفاد مراسل فرانس24 في تونس نور الدين مباركي، بأن "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر صباح اليوم (الخميس)، بطاقة إيداع بالسجن بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وفق ما أكدته لفرانس24 المحامية منية بوعلي".

وأكّد الحساب الرسمي لحزب النهضة على تويتر الحكم الصادر بحق زعيمه.