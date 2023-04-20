اعتقال رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش بعد هروبه الثلاثاء الماضي

أربيل (كوردستان 24 )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، باعتقال رئيس ديوان الوقف السني الاسبق الهارب سعد كمبش.

وكان رئيس ديوان الوقف السني الاسبق سعد كمبش، هرب، يوم الثلاثاء الماضي، من مركز احتجازه في المنطقة الخضراء بعد زيارة النائبة أسماء كمبش له.

وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان بوقت سابق، "بتاريخ 4/18 الجاري وبعد زيارة النائب اسماء حميد كمبش الى مركز الشرطة وقت الافطار ومغادرتها له وعند الساعة 2230 هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة اشخاص من خلف المركز والوصول الى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه الى جهة مجهولة".

وأضاف: "وقد باشرت الاجهزة المختصة بالتحقيق ووضعت يدها على الوثائق والأدلة وباشرت بكشفها والقاء القبض على كل من له علاقة بالهروب والاطراف التي سهلت ذلك، وقد اصدر قاضي التحقيق امر بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقف".