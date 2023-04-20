سیاسة

اعتقال رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش بعد هروبه الثلاثاء الماضي

author_image دیار بکر
العراق

أربيل (كوردستان 24 )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، باعتقال رئيس ديوان الوقف السني الاسبق الهارب سعد كمبش.

وكان رئيس ديوان الوقف السني الاسبق سعد كمبش، هرب، يوم الثلاثاء الماضي، من مركز احتجازه في المنطقة الخضراء بعد زيارة النائبة أسماء كمبش له.

وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان بوقت سابق، "بتاريخ 4/18 الجاري وبعد زيارة النائب اسماء حميد كمبش الى مركز الشرطة وقت الافطار ومغادرتها له وعند الساعة 2230 هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة اشخاص من خلف المركز والوصول الى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه الى جهة مجهولة".
وأضاف: "وقد باشرت الاجهزة المختصة بالتحقيق ووضعت يدها على الوثائق والأدلة وباشرت بكشفها والقاء القبض على كل من له علاقة بالهروب والاطراف التي سهلت ذلك، وقد اصدر قاضي التحقيق امر بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقف".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف