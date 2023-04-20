توضيح من مالية كوردستان بشأن رواتب موظفي السليمانية

أربيل (كوردستان 24 ) - نفت وزارة مالية اقليم كوردستان، مزاعم تقصيرها في توزيع رواتب الموظفين في محافظة السليمانية.

وجاء في بيان للوزارة الاربعاء وتابعته كوردستان 24 ، أن عددا من المواقع والمؤسسات الاعلامية نشرت أخبارا مضللة بشأن البطء في توزيع رواتب موظفين عدد من الوزارات في حدود محافظة السليمانية، مدعية أن الوزارة لم ترسل المبالغ اللازمة للرواتب في المحافظة.

واوضح البيان ان الوزارة ترى من الضروري أن تبين للرأي العام انه كما جرى في الأشهر الماضية تم ارسال المبالغ اللازمة لموظفي السليمانية من قبل الوزارة على شكل عدد من السلف التي بلغ مجموعها الكلي 289 مليارا و500 مليون دينار وهو ما يساوي 80٪؜ من المجموع الكلي لرواتب المحافظة.

واضاف ان المجموع الكلي للمبالغ اللازمة لرواتب السليمانية يبلغ 362 مليارا و300 مليون دينار ويكون هناك عجز يتوجب أن يكمل من الواردات المحلية أسوة باربيل ودهوك.

وتابع انه وكما تم نشره سابقا فان الاتفاق على حصة 57٪؜ منها 43٪؜ ليست الوزارة مسؤولة عنها وهي تعارضها وهو ما تم الاتفاق عليه من توزيع العائدات النفطية.

وأشار البيان الى ان العجز ونقص الكتلة النقدية في مصارف السليمانية والذي بدأ منذ عام 2021، مبينة ان العجز بلغ في مصارف السليمانية نحو تريليون دينار.

كما اضاف ان وزير المالية بذل قصارى جهده لحل المشاكل المالية في السليمانية واقليم كوردستان، مبينة انه امر في الشهر الاسبق بإرسال مبلغ 34 مليار دينار زيادة على حصة السليمانية وانه في الشهور الاخيرة من العام الماضي تم ارسال مبلغ اخر بلغ 29 مليار دينار الى مصارف السليمانية خارج حصتها.

وخلص البيان الى ان مشكلة السليمانية عبارة عن عدد من المشكلات الموضوعية والذاتية ويتوجب ان يتم تلخيصها في نقص الايرادات المحلية واتفاقية تقاسم الايرادات وكذلك قلة او اختفاء المبالغ النقدية من المصارف.