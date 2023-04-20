سیاسة

تخصيص 15 في المئة من ميزانية العراق للمؤسسات الأمنية والعسكرية

" ميزانية الحشد الشعبي في موزانة 2023 ، 3 ترليون و500 مليار دينار "
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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - 15 في المئة  من الميزانية العراقية تخصص للمؤسسات العسكرية والأمنية ، الأمر الذي يثير  القلق ، بحسب خبير أمني ويقول : "هذا الجزء من الميزانية يهدر سنويا بسبب الفساد ويعكس عدم قدرة القوات الأمنية العراقية على حماية حدود البلاد".

وخصص 15٪ من موازنة 2023 التي تصل إلى 30 تريليون دينار للمؤسسات العسكرية والأمنية العراقية.

ويقول  الخبير الامني  نوار الموسوي "نسمع عن توقيع عقود استثمار ومشاريع ضخمة للقطاع العسكري وشراء أسلحة وطائرات كانت مدرجة في الميزانيات السابقة لكن القطاع العسكري لا يزال كما هو " مهما كانت القوات الأمنية مسلحة فهي لايمكن حماية امن العراق وممتلكات المواطنين ".

ويبلغ عدد منتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية نحو مليون و250 مليون شخص ، 160 ألف منهم ينتمون إلى مجاميع الحشد الشعبي ، التي خصصت لهم في ميزانية 2023  مبلغ  3 ترليونات و500 مليار دينار عراقي .

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