سیاسة

صادرات إیران للعراق تحقق رقماً “غير مسبوق” بزيادة بلغت 15 فی المئة

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - حققت الصادرات الإيرانية إلى العراق خلال السنة المالية المنتهية  رقماً غير مسبوق.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، نقلاعن  مدير مكتب غرب آسيا بمنظمة التنمية التجارية الايرانية، فرزاد بيلتن، إن “صادرات البضائع الى العراق في السنة المالية المنتهية 20 آذار/ مارس 2023 -وفق التقويم الفارسي-، تخطت 10 مليارات دولار، وهذا يُعد مستوى جديد غير مسبوق”.
وأشار إلى أن “الصادرات للعراق شهدت زيادة بنحو 15% عن السنة السابقة المنتهية 20 آذار/ مارس 2022، حيث إن نحو 8.2 مليار دولار منها تتعلق بـ100 صنف من السلع الرئيسية المصدرة للعراق”.
وأوضح بيلتن أن “سلعاً مثل الغاز الطبيعي وسبائك الصلب ومنتجات الألبان والبلاستيك واليوريا والبرتقال والبيض والحديد الاسفنجي والانابيب وحديد البروفيل وانواع المحولات الكهربائية والصناعات المعدنية، شهدت زيادة عن السنة السابقة”.
ولفت إلى أن “واردات إيران من العراق سجلت نحو 200 مليون دولار في السنة المالية المنتهية 20 آذار/ مارس 2023″، مؤكدا أن “العراق أحد شركاء ايران الاستراتيجيين فيما يتعلق بالتجارة الخارجية لاسيما الصادرات”.

 

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