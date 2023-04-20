الأمين العام للناتو يصل إلى كييف في زيارة غير معلنة

أربيل (كوردستان24)- وصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ الخميس إلى كييف في زيارة غير معلنة، على ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.

ونشرت الكثير من وسائل الإعلام تلك صورا لستولتنبرغ في وسط كييف أمام نصب تذكاري لجنود سقطوا في المعارك.

وتظهر الصور ستولتنبرغ منحني الرأس أمام النصب.

ويمتنع الكثير من المسؤولين الغربيين عن الاعلان مسبقا عن زياراتهم إلى كييف لأسباب أمنية.

وقال مسؤول في الحلف إن "الأمين العام للناتو موجود في أوكرانيا. سننشر المزيد من المعلومات في أقرب فرصة".

وتأتي زيارة ستولتنبرغ بعد 14 شهرا على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وقبيل هجوم أوكراني مضاد متوقع.

وتعهد الناتو الوقوف إلى جانب أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

في وقت سابق هذا الشهر دعا ستولتنبرغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة للحلف تعقد في تموز/يوليو.

وقال أيضا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سعى إلى إغلاق باب الناتو" لكنه "فشل".

المصدر: AFP