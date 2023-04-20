حيدرالملا يسأل رئيس الوزراء والنزاهة بشأن أموال وطائرات خاصة للحلبوسي في رحلاته
أربيل (كوردستان 24 ) - وجه عضو تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الخميس،سؤالاً لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون ،بشأن أموال ومظاهر البذخ،لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي .
وقال الملا في تغريدة تابعتها كوردستان 24 : "الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون ".
واضاف "محاربة جائحة الفساد الا تستلزم معرفة مصدر الملايين التي ينفقها محمد الحلبوسي لمظاهر البذخ المبالغ فيها لابراز سلطته، ولطائراته الخاصة في رحلاته؟".
سؤال الى ...— Haider Al Mulla حيدر المُلاّ (@haidernmulla) April 20, 2023
دولة الرئيس#محمد_شياع
رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون..
محاربة #جائحة_الفساد الا تستلزم معرفة مصدر الملايين التي ينفقها #محمد_الحلبوسي لمظاهر البذخ المبالغ فيها لابراز سلطته ولطائراته الخاصة في رحلاته؟ pic.twitter.com/VtJiIpozIf