سیاسة

حيدرالملا يسأل رئيس الوزراء والنزاهة بشأن أموال وطائرات خاصة للحلبوسي في رحلاته

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - وجه عضو تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الخميس،سؤالاً لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون ،بشأن أموال ومظاهر البذخ،لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي .

وقال الملا في تغريدة تابعتها كوردستان 24 : "الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون ". 

واضاف "محاربة جائحة الفساد الا تستلزم معرفة مصدر الملايين التي ينفقها محمد الحلبوسي لمظاهر البذخ المبالغ فيها لابراز سلطته، ولطائراته الخاصة في رحلاته؟". 

 

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