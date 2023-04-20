رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني: يجب ألا يتم الخلط بين قوت المواطنين والصراعات السياسية

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس، 20 نيسان ابريل 2023، على ضرورة عدم الخلط بين قوت المواطنين ورواتبهم، وبين الصراعات السياسية.

وقال مسرور بارزاني في بيان، "نحن في حكومة إقليم كوردستان نقوم بخدمة مواطنينا، ورغم كافة العوائق والضغوطات فمحاولاتنا مستمرة لتحسين حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم".

وأضاف "خلال الفترة الصعبة التي تفشت فيها جائحة كورونا وتعرضنا فيها لضغوطات اقتصادية إقليمية ودولية، تمكنا من تسديد الرواتب والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الإقليم، وبعون الله ومساعدة المواطنين، سنستمر في خدمة مواطنينا ومتفائلون بأن وضع الإقليم سيصبح أفضل على كافة الأصعدة".

وتابع رئيس الإقليم "لا يمكن لاي شخص أو جهة وفي أي منطقة من الإقليم، أن يمنع توزيع الرواتب، ولا يجوز الخلط بين قوت المواطنين ورواتبهم وبين الصراعات السياسية، يجب أن يكون دخل البلاد مخصصا لخدمة المواطنين، ويجب محاسبة الأشخاص الذين يعطلون عملية تسديد الرواتب".