سیاسة

كسوف الشمس في بلدة أسترالية نائية يجذب الآلاف لمشاهدة الحدث النادر

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العالم

أربيل (كوردستان 24 ) - جذبت البلدة النائية على ساحل غرب أستراليا الآلاف لمشاهدة  الحدث الفلكي النادر اليوم الخميس، الا وهو  كسوف شمسي هجين .

وسافر محبون لعلم الفلك من أنحاء مختلفة من العالم إلى بلدة إكسماوث الساحلية الصغيرة التي تبعد نحو 1200 كيلومتر عن بيرث عاصمة الولاية لمشاهدة الكسوف الكلي للشمس.

والكسوف الذي حدث اليوم الخميس كسوف "هجين" نادر الحدوث لم يشهده العالم منذ عام 2013.

 

وتحدث هذه الظاهرة عندما يحجب القمر ضوء الشمس إما كليا، وهو ما يعرف بالكسوف الكلي، أو يغطي مركز الشمس تاركا حلقة مرئية من الضوء، وهو ما يعرف بالكسوف الحلقي. ويتوقف ذلك على المكان الذي يُنظر منه إلى الشمس.

وحجب القمر الشمس تماما لمدة دقيقة في الساعة 11:29 صباحا بالتوقيت المحلي (03:29 بتوقيت غرينتش) فغابت الشمس وانخفضت درجة الحرارة.

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