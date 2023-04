كسوف الشمس في بلدة أسترالية نائية يجذب الآلاف لمشاهدة الحدث النادر

أربيل (كوردستان 24 ) - جذبت البلدة النائية على ساحل غرب أستراليا الآلاف لمشاهدة الحدث الفلكي النادر اليوم الخميس، الا وهو كسوف شمسي هجين .

وسافر محبون لعلم الفلك من أنحاء مختلفة من العالم إلى بلدة إكسماوث الساحلية الصغيرة التي تبعد نحو 1200 كيلومتر عن بيرث عاصمة الولاية لمشاهدة الكسوف الكلي للشمس.

والكسوف الذي حدث اليوم الخميس كسوف "هجين" نادر الحدوث لم يشهده العالم منذ عام 2013.

Our photo of today’s total solar eclipse from Perth. How’d we do? pic.twitter.com/PXFsKI2GEp