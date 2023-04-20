كليجدار أوغلو يعلن انتمائه إلى المكون العلوي في تركيا

أربيل (كوردستان 24)- تحدث مرشح تحالف المعارضة التركي للانتخابات الرئاسية كمال كليجدار أوغلو علناً للمرة الأولى عن انتمائه إلى المكون العلوي في تركيا.

وأكد كليجدار أوغلو في تسجيل فيديو بث مساء الأربعاء على تويتر "أعتقد أن الوقت حان لأناقش معكم موضوعاً خاصاً وحساساً جدا .... أنا علوي أنا مسلم مخلص".

وكيلجدار أوغلو الذي يمكن أن يصبح أول رئيس تركي علوي، وعد في حال انتخابه في أيار مايو بوضع حد للتمييز و"الخلافات الطائفية التي تسبب آلاماً" في تركيا ذات الأغلبية المسلمة والدستور العلماني.

وقال مراقبون إن كليجدار أوغلو المولود في منطقة ديرسم المتمردة تاريخياً (سُميت لاحقاً تونجلي في الشرق) ويشكل الكورد والعلويون أغلبية سكانها، سيجد صعوبة في إقناع الناخبين السنة المحافظين.

ورحب عدد من معارضي الرئيس أردوغان بمن فيهم المحافظون برسالة كليجدار أوغلو.

وقال صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المسجون منذ 2016: "من الممكن العيش على هذه الأراضي بدون تمييز وفي أجواء من المساواة والأخوة والسلام".

وكتب حزب السعادة الذي أسسه نجم الدين أربكان راعي الرئيس أردوغان لكنه انتقل إلى المعارضة "يمكننا وضع حد لهذا النظام المشبوه معاً من خلال اختيار الأخلاق والعدالة والصدق بدلاً من الاستقطاب وسياسة الهوية".

لكن وزير الداخلية سليمان صويلو اتهم مرشح المعارضة بمحاولة تقديم نفسه "كضحية". وقال "لسنا نحن من نقول إنه لا يمكن انتخاب علوي ... إنها ليست مشكلة بالنسبة لنا. تغلبنا على كل ذلك".