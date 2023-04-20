إقليم كوردستان يعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت اللجنة العليا لرؤية الهلال في إقليم كوردستان، ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ليكون يوم غد الجمعة، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان بشتيوان صادق في مؤتمر صحفي، إنه "بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال في كافة محافظات الإقليم، يكون يوم غد الجمعة، هو أول أيام عيد الفطر المبارك".

وتابع "بهذه المناسبة، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى كافة المسلمين في كوردستان والعراق، وآمل أن يكون هذا العيد سبباً في تحقيق السلام داخل البيت الكوردي، وأن يؤدي إلى إنهاء المشاكل والخلافات".

من جانبه، أعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

بينما قال مكتب السيستاني في بيان، إنه "نظراً لعدم رؤية الهلال في منطقتنا بعد غروب اليوم الخميس (29/ شهر رمضان المبارك/ 1444هـ) يكون يوم غدٍ الجمعة آخر أيام الشهر الفضيل، ويوم السبت المقبل هو يوم عيد الفطر السعيد".

كما أعلنت دول (تركيا والسعودية وقطر والإمارات)، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما أعلنت دول (ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة عمان وأستراليا واليابان وسنغافورة) أن يوم غد الجمعة هو المُتمِّم لرمضان، وبعد غدٍ السبت، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.