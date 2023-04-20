رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 20 نيسان (أبريل) 2023، جميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفيما يلي نص التهنئة:

مع إشراقة عيد الفطر المبارك، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى كافة المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، وأخص بالذكر البيشمركة البواسل وقوى الأمن الداخلي وعوائل وذوي الشهداء والمؤنفلين الأكارم، متمنياً للجميع قضاء أيام العيد السعيد في ظل أجواء زاخرة بالأفراح والمسرّات والطمأنينة.

وفي هذه المناسبة المباركة، وإذ آمل أن تحمل معها كل معاني السعادة والرخاء وتعزيز السلم والتعاضد والمودة بين عموم مكونات الشعب الكوردستاني، أرجو أن يحل السلام ويعم الأمن في سائر أنحاء العالم.

عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف بخير..

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان