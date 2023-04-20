رئيس إقليم كوردستان يهنئ بعيد الفطر ويدعو إلى وحدة الصف والتلاحم

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أتقدم بأزكی التهاني إلی المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، وخاصة إلی عوائل وذوي الشهداء الشامخين. أرجو أن يكون هذا العيد عيد الخير والسعادة والأمان والاستقرار ويحمل معه الأفراح والطمأنينة.

لنتخذ جميعنا على المستوى الشخصي، مع أنفسنا ومن حولنا، من العيد ومعانيه فرصة لمراجعة الذات والإحسان والتصالح والتسامح وإبراء الذمم، ونفتح صفحة جديدة من الاحترام المتبادل والمحبة والمصالحة.

وعلى الصعيد السياسي، لنجعل نحن في القوى السياسية في إقليم كوردستان والعراق من العيد بداية جديدة لوحدة الصف والتلاحم والعمل المشترك ونحل الخلافات والمشاكل، ولنعمل كلنا معاً لضمان الحاضر ولمستقبل أفضل لشعبنا وبلدنا.

عيد سعيد للجميع وكل عام وأنتم بخير.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

20/4/2023