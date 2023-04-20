تهنئة الرئيس بارزاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

أربيل (كوردستان 24)- هنأ الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس، المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفيما يلي نص التهنئة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لكافة المسلمين في كوردستان والعراق والعالم. كما أخص بذلك أسر الشهداء الكرام والبيشمركة البواسل، وكافة مواطني إقليم كوردستان.

وبهذه المناسبة المباركة، أتمنى السعادة والخير لأهالي كوردستان الأعزاء، وأدعو الله عزوجل أن يتقبل صيام وعبادة جميع المسلمين، وأن يجلب هذا العيد الأمن والسلام والخير والبركة للبشرية جمعاء.

مسعود بارزاني

29 رمضان 1444 هجري

20 نيسان 2023 ميلادي