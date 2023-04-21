سیاسة

أوميد خوشناو: لم تمر حادثة في أربيل دون اعتقال مرتكبيها

author_image سوار أحمد
کوردستان أوميد خوشناو مخالفة القوانين

أربيل (كوردستان24)- قال محافظ أربيل أوميد خوشناو اليوم الجمعة 21 نيسان ابريل 2023، انه لم تبقى أي حادثة غامضة ودون اعتقال مرتكبيها.

وقال خوشناو للصحفيين، في كل المجتمعات هناك أعمال شغب وجرائم، ولكن في أربيل لم نترك أي حادثة غامضة ودائما تمكنت القوات المختصة من اعتقال الجناة.

وأضاف ان "مثل هذه الحوادث لا تعبر عن قيم وأخلاق سكان أربيل بأي شكل من الأشكال، ولا تعكس ضعف القوات الأمنية والشرطة وحكومة تهدف إلى خدمة شعب كوردستان، بل هي حوادث تجري في كافة المجتمعات".

وتابع "مخالفة القوانين وانتهاكها تحدث في كل البلدان وبالتاكيد أولئك الأشخاص الذين خالفوا القوانين يمتثلون الآن أمام القانون وسينالون جزاءهم العادل".

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