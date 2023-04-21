اقتصاد

أسعار النفط تواصل الانخفاض

author_image سوار أحمد
العالم الاسعار النفط

أربيل (كوردستان24)- واصلت أسعار النفط انخفاضها في تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الذهب الأسود بسبب احتمال حدوث ركود اقتصادي.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.36 بالمئة إلى 77.29 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.42 بالمئة إلى 80.76 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة، وسجلت عقود الخام الأمريكي مستوى 77.29 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 2.4 بالمئة فيما بلغت عقود "برنت" 81.10 دولار للبرميل، حيث تراجعت بنسبة 2.4 بالمئة أيضا.

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