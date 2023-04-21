الأنواء تعلن حالة الطقس في البلاد خلال الأسبوع المقبل

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار .

وقالت الهيئة عبر بيان، إن "الطقس ليوم الجمعة سيكون صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ودرجات الحرارة منخفضة عن يوم أمس في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية يكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة تساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً.

أما جنوباً يكون الطقس صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة وتكون درجات الحرارة مقاربة ليوم أمس.

وغدا السبت، في المنطقة الوسطى يكون الطقس صحواً الى غائم جزئي ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وكذلك المنطقتين الشمالية والجنوبية.

الأحد "يكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات المطر تكون خفيفة وأحيانا رعدية مع ارتفاع درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، والشمالية".

جنوباً يكون غائماً وترتفع درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق.

الاثنين يكون الطقس بالمنطقتين الوسطى والشمالية "غائماً مع تساقط لأمطار خفيفة وأحيانا متوسطة الشدة"، بينما المنطقة الجنوبية تكون غائمة جزئيا ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق.