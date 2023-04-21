الشرطة العراقية توقِف 23 شخصاً حاولوا دخول كركوك بشكلٍ غير قانوني

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قيادة شرطة كركوك، اليوم الجمعة، عن توقيف 23 أجنبياً حاولوا الدخول إلى المحافظة بشكلٍ غير قانوني.

وقال مدير إعلام شرطة كركوك المقدم عامر شواني، إن مفارز شعبة السيطرات أوقفت 23 شخصاً من الجنسية الأجنبية كانوا يقلون "عجلة حمل نوع (تريلة) ليس لديهم تأشيرات دخول إلى المحافظة".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن شواني قوله، إن قيادة الشرطة "اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم وبحق صاحب العجلة" وأحيل المتّهمون إلى "المراكز المختصة".