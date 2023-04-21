العرب الوافدون يهاجمون المواطنين الكورد في قرية بلكانة بكركوك

أربيل (كوردستان 24)- في أول أيام عيد الفطر المبارك، هاجم أكثر من 400 شخص من العرب الوافدين المواطنين الكورد في قرية بلكانة بكركوك، ما أدى إلى إصابة عدد من سكان القرية.

وتقطن في قرية "بلكانة" غالبية كوردية، وسبق أن هُجر كثير من سكانها تمهيداً لإسكان عرب في المنطقة التي تمتد منها أنابيب الخام وتقع على مقربة من حقول النفط.

وأفاد مراسل كوردستان 24 في كركوك، أن "أكثر من 400 شخص من العرب الوافدين هاجموا الكورد بالعصي والحجارة في قرية بلكانة بكركوك، تسبب بإصابة 10 مواطنين كورد".

وأكد أن "قوة من الجيش العراقي وصلت إلى القرية للسيطرة على الوضع، ومنع الاحتقان والتصعيد بين الكورد والعرب الوافدين".

وقال أحد مواطني القرية لمراسل كوردستان 24، إن "القوة التي وصلت إلى القرية، أطلقت الرصاص باتجاه المواطنين الكورد، بينما هم الذين تعرضوا للاعتداء".

ويحاول الكثير من الوافدين الضغط على الكورد لإجبارهم على مغادرة منازلهم في المنطقة التي تشهد واحدة من أسوأ النزاعات على ملكية الأراضي.

ويؤكد أهالي القرية أن العرب اسكنوا في بلكانة وغيرها في عهد نظام حزب البعث كجزء من حملة تغيير التركيبة السكانية في المنطقة.

واستعاد الكورد أراضيهم بعد سقوط النظام السابق عام 2003.

وبعد سيطرة القوات العراقية على كركوك منذ أواخر عام 2017، عاد الكثير من العرب للمطالبة بتلك الأراضي مجدداً. وتشهد بلكانة منذ ذلك الوقت توترات متصاعدة.