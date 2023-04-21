اقتصاد

السياحة العراقية تعتزم إنشاء منتجعين سياحيين في "أور" و"سد حمرين"

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مدينة أور الأثرية بمحافظة ذي قار (وكالات)
مدينة أور الأثرية بمحافظة ذي قار (وكالات)
العراق مدينة أور سد حمرين مؤيد هيئم رسن السياحة

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم هيئة السياحة في وزارة الثقافة العراقية، إنشاء منتجعين سياحيين بمدينة أور الأثرية بمحافظة ذي قار، وسد حمرين في ديالى.

وقال مدير عام التفتيش والمتابعة في الهيئة، مؤيد هيثم رسن،الجمعة، إنهم "في طور إعادة تأهيل الآثار وإنشاء منتجع سياحي بالتنسيق مع رئاسة الوزراء".

وأضاف: "يوجد في محافظة البصرة الكثير من المعالم السياحية والتي تمتد بمناطق متعددة، والأنبار يوجد فيها النواعير وديالى يوجد فيها سد حمرين وسيكون له منتجع سياحي في المرحلة المقبلة".

وتابع: "هيئة السياحة شرعت بمتابعة جميع المرافق السياحية في بغداد والمحافظات كافة من خلال وجود بحيرة الحبانية الجاهزة للعمل وجزيرة بغداد السياحية والمرافق السياحية الأخرى ومدن الألعاب والمنتجعات".

ولفت هيثم رسن، إلى أن "هيئة السياحة أسهمت بمساعدة جميع المرافق السياحية من خلال أتمتة الأعمال مع الضريبة العامة، والتي قللت الضرائب في القطاع السياحي دعماً لهم".

مشيراً إلى أن "الهيئة عازمة على أن تكون هي الجهة الممولة لجميع محتويات المرافق السياحية لتقليل الكلف ودعم الصناعة الوطنية وأياديها العاملة".

في غضون ذلك، ذكر مدير عام التفتيش والمتابعة في الهيئة أن الأخيرة "قامت بالتنسيق مع جميع القوات الأمنية للحفاظ على سلامة الزوار والمسافرين، وهناك تواصل مع جميع الأمن السياحي في بغداد والمحافظات".

موضحاً أن "هناك خصومات سياحية وبالتنسيق مع شركات السفر التي تمنح بعض الخصومات للوافدين لزيارة العتبات المقدسة والمرافق السياحية".

وقال: "هناك عروضاً سياحية مشجعة ومخفضة يمكن الحصول على المعلومات بشأنها في موقع هيئة السياحة الذي يوفر كل ما يحتاجه السائح".

واعتبر هيثم رسن، أن "خليجي 25 كانت تجربة لنا حيث تم التنسيق مع المنافذ الحدودية وفتح أبواب منافذ الحدود أمام الوافدين".

وقال: "العراق يتمتع بتنوع سياحي ثري ما بين الطبيعة الخلابة والمناطق الآثارية والمراقد المقدسة والأماكن الدينية وكلها تجذب الكثير من السياح".

وأكّد أن "هناك سائحين أجانب يزورون المواقع السياحية العراقية ومنها مدينة السماوة وزيارة بحيرة ساوة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

 

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