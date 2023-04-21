المالية النيابية تناقش خطة تخفيض العجز في موازنة 2023

أربيل (كوردستان 24)- تدرس اللجنة المالية في البرلمان العراقي إمكانية تقليل العجز وتقليل النفقات في موازنة 2023، عبر حزمةٍ من الإجراءات.

وقال عضو اللجنة مصطفى الگرعاوي، إن "اللجنة ستباشر بدايةً بوضع جدول لاستضافة الوزارات السيادية المالية والنفط والدفاع والكهرباء لمناقشة أبواب الصرف الخاصة بها في الموازنة".

وأضاف: "تلك الوزارات تتضمن الإنفاق الأعلى قياساً ببقية الوزارات، وستكون هنالك مناقشة للتفاصيل لمعرفة احتياجها الحقيقي وإمكانية تخفيض ومناقلة الأموال داخل هذه الوزارات".

وبخصوص عجز الموازنة البالغ 64 ترليونا من إجماليها البالغ 199 ترليوناً، أوضح الگرعاوي إنه "سيتم استضافة وزيري المالية والتخطيط داخل اللجنة المالية".

وخلال تلك الاستضافة، "سيتم بحث إمكانية تقليل العجز وتقليل النفقات في الأبواب غير الضرورية بالاتفاق مع الحكومة، حتى لا يؤثر القرار على البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين".

وعن إمكانية زيادة سعر برميل النفط لتقليل أرقام العجز، أكد الگرعاوي أن الأمر "غير وارد خاصة وأن السعر الحالي والبالغ 70 دولاراً عالٍ ولا يمكن تغييره نتيجة الخشية من تقلبات سوق النفط".

وأشار إلى أن "سعر برميل النفط في مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية 2023، سيناقش مع وزارة النفط والجهات المعنية للتأكد من مدى إمكانية ثبات سعر النفط خلال العام الحالي والسنوات المقبلة، على اعتبار أن حجم الإيرادات يعتمد بشكل مباشر على سعر النفط والكميات المصدرة".

وأوضح أن "اللجنة المالية النيابية تبحث عن تقليل العجز عبر تقليل النفقات ونحن ذاهبون باتجاه تقليله بشكل حقيقي من خلال البحث عن النفقات التشغيلية والاستثمارية غير ضرورية وحذفه".

وقال: "ستضع اللجنة آلية لتخفيض النفقات التشغيلية العالية بطريقة لا تؤثر على حجم الخدمات المقدمة للمواطن، ولا البرنامج الحكومي"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.