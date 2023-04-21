رئيس حكومة كوردستان: الهجوم على "بلكانة" هدفه نسف الأجواء الإيجابية بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في بيان له اليوم الجمعة، أن الهجوم على قرية بلكانة في كركوك، هدفه نسف الأجواء الإيجابية بين أربيل وبغداد.

وفيما يلي نص البيان:

هجوم اليوم على قرية بلكانة في غرب كركوك، محاولة عقيمة لنسف الجهود التي نعمل على خلقها مع رئيس الوزراء الاتحادي، من أجل تحقيق المصالحة، ومعالجة الخلافات، والمضي نحو الاستقرار.

ندين الهجوم على الكورد في بلكانة، ومحاولة تغيير التركيبة الديمغرافية للمنطقة عن طريق الترهيب والتخويف، ونشدد على ضرورة تنفيذ المادة 140 من الدستور، من أجل معالجة القضايا العالقة بشكل جذري، وإنهاء التوتر في تلك المناطق، وخلق بيئة مواتية لتنمية إقليم كوردستان وباقي مناطق العراق.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

12/4/2023