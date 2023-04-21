أمن

السودان| القوات المتصارعة تتفق على هدنةٍ لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم

author_image Kurdistan24 اربیل
جنود من الجيش السوداني (وكالات)
جنود من الجيش السوداني (وكالات)
الشرق الاوسط السودان قوات الدعم السريع هدنة

أربيل (كوردستان 24)- وافقت الأطراف المتصارعة في السودان على هدنةٍ تستمر ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الجمعة، وتنتهي يوم الاثنين القادم.

وقالت القوات المسلحة السودانية، الجمعة، إنها وافقت على هدنة لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم؛ لتمكين الشعب السوداني من الاحتفال بعيد الفطر.

وأضافت في بيانٍ لها، أنها تأمل "أن يلتزم المتمرّدون بكل متطلبات الهدنة ووقف أي تحركات عسكرية من شأنها عرقلتها" في إشارةٍ لقوات الدعم السريع المناوئة لها.

ووافقت قوات الدعم السريع، في وقت سابق يوم الجمعة، على هدنة مدتها 72 ساعة.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف