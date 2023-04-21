السودان| القوات المتصارعة تتفق على هدنةٍ لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم

أربيل (كوردستان 24)- وافقت الأطراف المتصارعة في السودان على هدنةٍ تستمر ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الجمعة، وتنتهي يوم الاثنين القادم.

وقالت القوات المسلحة السودانية، الجمعة، إنها وافقت على هدنة لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم؛ لتمكين الشعب السوداني من الاحتفال بعيد الفطر.

وأضافت في بيانٍ لها، أنها تأمل "أن يلتزم المتمرّدون بكل متطلبات الهدنة ووقف أي تحركات عسكرية من شأنها عرقلتها" في إشارةٍ لقوات الدعم السريع المناوئة لها.

ووافقت قوات الدعم السريع، في وقت سابق يوم الجمعة، على هدنة مدتها 72 ساعة.