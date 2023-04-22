مسرور بارزاني يهنئ بيوم الصحافة الكوردية

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان له بيوم الصحافة الكوردية، آملاً أن يتمثل الهدف الاساسي لإعلاميي في نقل الحقائق والمعلومات الموثوقة والموضوعة وخدمة الشعب الكوردستاني والذود عن حقوقه، مضيفاً أن حكومة كوردستان لن تدخر جهداً في العمل من أجل دعم هذه المسيرة وإرساء بيئة صحية وسليمة للصحفيين لتمكينهم من أداء واجباتهم بحرية وبما ينسجم مع القانون وأخلاقيات المهنة والمعايير العالمية.

وفيما يلي نص البيان

بمناسبة يوم الصحافة الكوردية، حيث صدور العدد الأول من صحيفة (كوردستان) على يد الأمير الراحل مقداد مدحت بدرخان، وتأسيس نقابة صحفيي كوردستان، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع الصحفيين والإعلاميين الكوردستانيين، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح.

يشهد إقليم كوردستان تطوراً وازدهاراً في مجالات الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير، وبهذا الصدد، لن تدخّر حكومة إقليم كوردستان جهداً في العمل من أجل دعم هذه المسيرة وإرساء بيئة صحيّة وسليمة للصحفيين لتمكينهم من أداء واجباتهم بحرية، بما ينسجم مع القانون وأخلاقيات المهنة والمعايير العالمية.

ويحدونا الأمل بأن يجسد الصحفيون والإعلاميون الكوردستانيون في إسهاماتهم كل ما يُعزز ويصون السلم الاجتماعي ويرسخ ثقافة التعايش الديني والقومي، بالإضافة إلى الاهتمام بالقضايا الوطنية والدفاع عن تجربة إقليم كوردستان باعتباره كياناً قانونياً ودستورياً ومبعثَ أمل لعموم الكوردستانيين.

كذلك نأمل أن يتمثل الهدف الأساسي والبنّاء لإعلاميي كوردستان في نقل الحقائق والمعلومات الموثوقة والموضوعية وخدمة الشعب الكوردستاني والذود عن حقوقه، كما ينبغي على وسائل الإعلام ألّا تتحول إلى منابر لنشر الأفكار المتطرفة وإشاعتها، والتحريض على العنف، وإهانة الناس والقيم والرموز القومية والوطنية.

ويطيب لنا في هذه المناسبة أن نعبّر عن احترامنا وتقديرنا لكافة الصحفيين والكتّاب والمثقفين الكوردستانيين الذين قدموا من خلال أفكارهم ونتاجاتهم خدمات جليلة للغة والثقافة الكوردية والقضية المشروعة للشعب الكوردستاني، وقد نذروا أرواحهم فداءً في سبيل ذلك.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان